12 лютого – яке сьогодні свято та головні події

12 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день шлюбних агентств.

Фото: redbubble.net

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У середу, 12 лютого, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

12 лютого в Україні і світі святкують День сексуального і репродуктивного здоров'я. До ініціатив долучаються медичні установи, громадські організації, психологи, активісти та освітяни. У цей день можуть проводитися лекції, безкоштовні медичні консультації, флешмоби та кампанії у соцмережах.

Також 12 лютого Міжнародний день проти використання дітей-солдатів. Також відомий як «Червоний день рук». Він спрямований на привернення уваги до проблеми вербування дітей у збройні конфлікти та захист прав неповнолітніх у зонах воєнних дій. Ця дата обрана, тому що 12 лютого 2002 року набрав чинності Факультативний протокол до Конвенції ООН про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах. Документ забороняє використання осіб до 18 років у війнах. Активісти, політики та небайдужі люди в усьому світі залишають відбитки своїх червоних долонь на плакатах і стінах як знак протесту проти експлуатації дітей у війнах.

А ще 12 лютого Міжнародний день шлюбних агентств. Це свято присвячене роботі агентств, які допомагають людям знайти свою другу половинку, а також популяризації культури знайомств і серйозних стосунків. Дата була обрана невипадково – напередодні Дня святого Валентина, коли тема кохання стає особливо актуальною. Свято заснували, щоб визнати внесок шлюбних агентств у створення міцних сімей та допомогу самотнім людям у пошуку партнера.

Яке сьогодні церковне свято

12 лютого в церковному календарі – день пам’яті святого Мелетія, архієпископа Антіохійського. Він народився в IV столітті в місті Мелітіна в Малій Вірменії. Він був відомим аскетом і архієпископом Антіохії від 360 до 381 року.

Календар важливих подій за 12 лютого

1502 рік — оприлюднюють указ королеви Кастилії Ізабели, яким заборонялося сповідувати іслам;

1541 рік — Педро де Вальдивія засновує нинішню столицю Чилі Сантьяго;

1832 рік — Еквадор анексовує Галапагоські острови;

1918 рік — у Коростені Мала Рада УНР приймає Володимирів Тризуб як великий і малий герб Української держави;

1924 рік — мумію Тутанхамона виймають з гробниці через 15 місяців після її відкриття;

1931 рік — у присутності папи Пія XI та Гульєльмо Марконі розпочинає мовлення Радіо Ватикану;

1936 рік — в Музеї українського мистецтва у Києві відкривається перша виставка народного мистецтва України;

1939 рік — в автономному Закарпатті відбуваються перші вибори до Сойму Карпатської України;

1946 рік — Вінстон Черчилль вперше промовляє улюблену фразу всіх політиків: «No Comments» («Без коментарів»);

1947 рік — Dior представляє революційну колекцію New Look, що допомогла відтворити Париж як центр світу моди;

1949 рік — в Кіто, після загальної паніки, що виникла через трансляцію іспаномовної адаптації «Війни світів», натовп спалює радіостанцію і місцеву газету;

1960 рік — у Києві стає до ладу перший український ядерний реактор;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Латвією;

1992 рік — Демократична Соціалістична Республіка Шрі Ланка визнає незалежність України;

2002 рік — у Гаазі починається суд над Слободаном Милошевичем.

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