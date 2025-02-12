В Одесской области произошел пожар в пансионате, который унес три жизни

Из дома престарелых во время пожара были эвакуированы 17 человек, шестеро в больнице.

Фото: ГСЧС

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В селе Малигоново Березовского района Одесской области произошел пожар в гериатрическом пансионате. Огонь вспыхнул в одноэтажном здании около 21:00.

Как сообщили ГСЧС и полиция Одесской области, спасатели обнаружили на месте три тела. Погибшие - мужчины в возрасте 53, 76 и 77 лет, которые самостоятельно не передвигались. Их тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Из заведения эвакуировали 17 человек, шестеро из которых получили отравление продуктами горения. Все пострадавшие находятся в больнице.

Причины возгорания выясняются. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 УКУ - нарушение требований пожарной безопасности. Назначен ряд экспертиз, в частности пожарно-техническую и экспертизу безопасности жизнедеятельности.

Следователи опрашивают эвакуированных, ищут дополнительных свидетелей и анализируют документацию пансионата.

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