Можно ли переоформить коммунальные льготы на другого члена семьи, если получатель попал в плен

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области поинтересовалось, можно ли переоформить выплаты другому члену семьи, если их получатель находится в российском плену.
Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг выплачивают члену семьи льготника, если льготник, информация о котором была внесена в Реестр лиц, имеющих право на льготы, попала в плен государства-агрессора или его признали пропавшим без вести при особых обстоятельствах.
Средства льгот, причитающиеся льготнику, выплачиваются по обращению одного из членов его семьи, фактически проживающего в жилом помещении, по адресу которого предоставляются льготы (постановление Правительства от 13.12.2024 № 1420 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины).
Выплата производится на основании поданных документов:
Подать документы можно:
Перечисление средств производится с месяца, следующего за месяцем обращения члена семьи льготника за выплатой, на его собственный банковский счет.
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