Можно ли переоформить коммунальные льготы на другого члена семьи, если получатель попал в плен

Льготы на оплату коммунальных услуг выплачивают члену семьи льготника, если льготник попал в плен государства-агрессора или был признан пропавшим без вести.

Иллюстративное фото, источник - tsn.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области поинтересовалось, можно ли переоформить выплаты другому члену семьи, если их получатель находится в российском плену.

Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг выплачивают члену семьи льготника, если льготник, информация о котором была внесена в Реестр лиц, имеющих право на льготы, попала в плен государства-агрессора или его признали пропавшим без вести при особых обстоятельствах.

Средства льгот, причитающиеся льготнику, выплачиваются по обращению одного из членов его семьи, фактически проживающего в жилом помещении, по адресу которого предоставляются льготы (постановление Правительства от 13.12.2024 № 1420 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины).

Выплата производится на основании поданных документов:

заявления (в произвольной форме);

выписки из Единого государственного реестра ветеранов войны (извлечение оформляется в соответствии с требованиями пункта 15 Положения о Едином государственном реестре ветеранов войны, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 14.08.2019 № 700).

Подать документы можно:

лично – через сервисные центры Пенсионного фонда Украины, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;

онлайн – через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

почтой – в адрес органа Пенсионного фонда Украины.

Перечисление средств производится с месяца, следующего за месяцем обращения члена семьи льготника за выплатой, на его собственный банковский счет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.