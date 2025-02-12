Практика судов
  1. В Украине
  2. / Общество

Можно ли переоформить коммунальные льготы на другого члена семьи, если получатель попал в плен

12:00, 12 февраля 2025
Льготы на оплату коммунальных услуг выплачивают члену семьи льготника, если льготник попал в плен государства-агрессора или был признан пропавшим без вести.
Можно ли переоформить коммунальные льготы на другого члена семьи, если получатель попал в плен
Иллюстративное фото, источник - tsn.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области поинтересовалось, можно ли переоформить выплаты другому члену семьи, если их получатель находится в российском плену.

Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг выплачивают члену семьи льготника, если льготник, информация о котором была внесена в Реестр лиц, имеющих право на льготы, попала в плен государства-агрессора или его признали пропавшим без вести при особых обстоятельствах.

Средства льгот, причитающиеся льготнику, выплачиваются по обращению одного из членов его семьи, фактически проживающего в жилом помещении, по адресу которого предоставляются льготы (постановление Правительства от 13.12.2024 № 1420 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины).

Выплата производится на основании поданных документов:

  • заявления (в произвольной форме);
  • выписки из Единого государственного реестра ветеранов войны (извлечение оформляется в соответствии с требованиями пункта 15 Положения о Едином государственном реестре ветеранов войны, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 14.08.2019 № 700).

Подать документы можно:

  • лично – через сервисные центры Пенсионного фонда Украины, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;
  • онлайн – через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;
  • почтой – в адрес органа Пенсионного фонда Украины.

Перечисление средств производится с месяца, следующего за месяцем обращения члена семьи льготника за выплатой, на его собственный банковский счет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд льготы ЖКП ПФУ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Народные депутаты проголосовали за установление Национального дня молитвы

Инициаторами выступили народные депутаты с главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией.

Верховная Рада одобрила законопроект об упрощении списания военного имущества

Также предлагается усовершенствовать нормы, предполагающие наличие в СБУ военного имущества и управления им.

Верховная Рада отнесла к государственной тайне информацию, связанную с ликвидацией последствий кризисных ситуаций на определенных объектах критической инфраструктуры

Верховная Рада расширила перечень информации, относящейся к государственной тайне, включив туда данные о резервах для ликвидации последствий кризисных ситуаций на определенных объектах критической инфраструктуры и осуществлении закупок по закрытым закупкам.

Нужно, чтобы у каждого арестованного актива был «бебиситер» – Верховная Рада приняла законопроект о реформе АРМА за основу

Соавтор законопроекта Алексей Мовчан отметил, что законопроект о реформе АРМА и отборе ее руководителя с международными экспертами также предусматривает, чтобы у каждого арестованного актива была няня или «бебиситер».

Прохождение повторной ВЛК ограниченно годными перенесли до 5 июня 2025 года

Граждане в возрасте от 25 до 60 лет, признанные ограниченно годными, обязаны до 5 июня 2025 года пройти повторное медицинское освидетельствование с целью определения пригодности к военной службе.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юлія Твердохліб
    Юлія Твердохліб
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Андрій Бойко
    Андрій Бойко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Олена Ковальчук
    Олена Ковальчук
    суддя Хмельницького окружного адміністративного суду
  • Володимир Ватрас
    Володимир Ватрас
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики