Чи можна переоформити комунальні пільги на іншого члена родини, якщо отримувач потрапив у полон

У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області розповіли, чи можна переоформити пільги на іншого члена родини, якщо їх отримувач потрапив у російський полон.
Пільги на оплату житлово-комунальних послуг виплачують члену сім’ї пільговика, якщо пільговик, інформацію про котрого було внесено до Реєстру осіб, які мають право на пільги, потрапив у полон держави-агресора або його визнали зниклим безвісти за особливих обставин.
Кошти пільг, належні пільговику, виплачуються за зверненням одного із членів його сім’ї, котрий фактично проживає в житловому приміщенні, за адресою якого надаються пільги (постанова Уряду від 13.12.2024 № 1420 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо використання витягу з Єдиного державного реєстру ветеранів війни для отримання пільг деякими категоріями осіб»).
Виплата здійснюється на підставі поданих документів:
Подати документи можна:
Перерахування коштів здійснюється з місяця, наступного за місяцем звернення члена сім’ї пільговика за виплатою, на його власний банківський рахунок.
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