Чи можна переоформити комунальні пільги на іншого члена родини, якщо отримувач потрапив у полон

Пільги на оплату комунальних послуг виплачують члену сім’ї пільговика, якщо пільговик потрапив у полон держави-агресора або його визнали зниклим безвісти.

Ілюстративне фото, джерело - tsn.ua

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У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області розповіли, чи можна переоформити пільги на іншого члена родини, якщо їх отримувач потрапив у російський полон.

Пільги на оплату житлово-комунальних послуг виплачують члену сім’ї пільговика, якщо пільговик, інформацію про котрого було внесено до Реєстру осіб, які мають право на пільги, потрапив у полон держави-агресора або його визнали зниклим безвісти за особливих обставин.

Кошти пільг, належні пільговику, виплачуються за зверненням одного із членів його сім’ї, котрий фактично проживає в житловому приміщенні, за адресою якого надаються пільги (постанова Уряду від 13.12.2024 № 1420 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо використання витягу з Єдиного державного реєстру ветеранів війни для отримання пільг деякими категоріями осіб»).

Виплата здійснюється на підставі поданих документів:

заяви (у довільній формі);

витягу з Єдиного державного реєстру ветеранів війни (витяг оформлюється відповідно до вимог пункту 15 Положення про Єдиний державний реєстр ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 700).

Подати документи можна:

особисто – через сервісні центри Пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;

онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;

поштою – на адресу органу Пенсійного фонду України.

Перерахування коштів здійснюється з місяця, наступного за місяцем звернення члена сім’ї пільговика за виплатою, на його власний банківський рахунок.

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