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В Україні припинили формувати нові бригади, — заступник очільника ОП Паліса

10:28, 12 лютого 2025
Основні зусилля зараз зосередять на тому, щоб доукомплектувати ті бригади, що вже є та які вже працюють у зоні бойових дій.
В Україні припинили формувати нові бригади, — заступник очільника ОП Паліса
Фото: lb.ua
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В Україні наразі припинили формувати нові бригади, а основні зусилля будуть зосереджені на доукомплектуванні діючих підрозділів. Про це із посиланням на рішення ставки повідомив полковник, заступник керівника Офісу Президента України Павло Паліса в інтерв’ю виданню Ми-Україна.

«Окрім того, ті бригади, які на цей час вже сформовані або на завершальній стадії, буде тривати їхня підготовка, знову ж таки, і з врахуванням тих моментів, які ми мали попередні рази», - сказав Паліса.

Говорячи про затримку озброєння, він заявив, що то тут проблема, в першу чергу, у «політичній волі й логістиці».

«Є певні затримки у певних видах озброєння. Над цим працює велика команда людей, щоб пришвидшити доставку потрібної Україні зброї, боєприпасів, інших матеріальних засобів, які так необхідні Збройним силам», - додав заступник керівника Офісу Президента.

Раніше ми писали, що в Україні обговорюють можливість підписання вже мобілізованими громадянами контрактів з чіткими термінами і відповідними фінансовими вимогами. 

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