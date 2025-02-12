В Украине перестали формировать новые бригады, — заместитель главы ОП Палиса

Основные усилия сейчас сосредоточат на том, чтобы доукомплектовать уже имеющиеся бригады, которые уже работают в зоне боевых действий.

Фото: lb.ua

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В Украине перестали формировать новые бригады, а основные усилия будут сосредоточены на доукомплектовании действующих подразделений. Об этом со ссылкой на решение ставки сообщил полковник, заместитель руководителя Офиса Президента Украины Павел Палиса в интервью изданию «Ми-Украина».

«Кроме того, те бригады, которые к настоящему времени уже сформированы или на завершающей стадии, будет продолжаться их подготовка, опять же, и с учетом тех моментов, которые мы имели в предыдущие разы», ​​- сказал Палиса.

Говоря о задержке вооружения, он заявил, что это здесь проблема, в первую очередь, в «политической воле и логистике».

«Есть определенные задержки в определенных видах вооружения. Над этим работает большая команда людей, чтобы ускорить доставку нужного Украине оружия, боеприпасов, других материальных средств, столь необходимых Вооруженным силам», - добавил заместитель руководителя Офиса Президента.

Ранее сообщалось, что в Украине обсуждается возможность подписания уже мобилизованными гражданами контрактов с четкими сроками и соответствующими финансовыми требованиями.

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