На Одещині сталася пожежа в пансіонаті, яка забрала три життя

З будинку для літніх людей під час пожежі було евакуйовано 17 осіб, шестеро в лікарні.

Фото: ДСНС

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У селі Малігонове Березівського району Одещини сталася пожежа в геріатричному пансіонаті. Вогонь спалахнув в одноповерховій будівлі близько 21:00.

Як повідомили ДСНС та поліція Одеської області, рятувальники виявили на місці три тіла. Загиблі – чоловіки віком 53, 76 та 77 років, які самостійно не пересувалися. Їхні тіла направлено на судово-медичну експертизу.

Із закладу евакуювали 17 осіб, шестеро з яких отримали отруєння продуктами горіння. Всі постраждалі перебувають у лікарні.

Причини займання з’ясовуються. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 ККУ – порушення вимог пожежної безпеки. Призначено низку експертиз, зокрема пожежно-технічну та експертизу безпеки життєдіяльності.

Слідчі опитують евакуйованих, шукають додаткових свідків та аналізують документацію пансіонату.

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