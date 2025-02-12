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Союзники перевиконали обіцянку надати Україні військової допомоги на 40 млрд євро, — генсек НАТО Рютте

16:10, 12 лютого 2025
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив, що союзники надали Україні військової допомоги на суму понад 50 млрд євро.
Союзники перевиконали обіцянку надати Україні військової допомоги на 40 млрд євро, — генсек НАТО Рютте
Фото: НАТО
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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що союзники Альянсу не лише виконали, але й перевищили заплановані зобов’язання Вашингтонського саміту щодо надання Україні військової допомоги в розмірі 40 мільярдів євро. Про це він сказав в Брюсселі на пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що союзники надали військової допомоги на понад 50 млрд євро, більше половини з яких надходить від європейських союзників і Канади.

"Це є чітким сигналом нашої непохитної відданості Україні, і це також робить великий крок у напрямку того, до чого закликав президент Трамп. Я згоден з ним, що ми повинні вирівняти безпекову допомогу Україні", - сказав Рютте.

Він додав, що з 2022 року члени НАТО надали Україні 99% усієї військової допомоги.

«Ми бачили нещодавні доповнення до цього зі Швеції, Фінляндії, Канади, але також, звичайно, Міражі з Франції та F-16 з Нідерландів. Інші члени Альянсу також активізують свої зусилля з підготовки більшої кількості українських військових. Нещодавно створене командування НАТО у Вісбадені для підтримки України знаходиться на передньому краї координації цих і майбутніх внесків», - уточнив генсек НАТО.

Марк Рютте наголосив, що для того, щоб «дійсно змінити траєкторію конфлікту, нам потрібно зробити ще більше».

«Чим сильнішою буде Україна на полі бою, чим сильнішою вона буде за столом переговорів, тим більше шансів досягти вигідної угоди для тривалого миру», -вважає генсек НАТО.

Нагадаємо, Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна готова до переговорів щодо завершення війни, але справедливий і тривалий мир можливий лише тоді, коли Україна буде сильною на полі бою.

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НАТО Україна війна Марк Рютте військова допомога

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