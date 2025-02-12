ВККС рекомендує відрядити 5 суддів до інших судів

Суддів рекомендували відрядити до Києво-Святошинського райсуду Київської області та Довгинцівського райсуду Кривого Рогу.

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У середу, 12 лютого, в засіданні Другої палати ВККС розглянуто питання щодо внесення подання з рекомендацією про відрядження суддів до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для відправлення правосуддя. Про це повідомила пресслужба Комісії.

У зв’язку зі зміною територіальної підсудності судових справ Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік чотирьох суддів Дружківського міського суду Донецької області:

- Гонтар Алевтини Леонідівни до Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;

- Грубника Олексія Миколайовича до Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;

- Лебеженка Володимира Олександровича до Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;

- Рагозіної Світлани Олегівни до Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області.

У зв’язку з виявленням надмірного судового навантаження Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік:

- судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області Мартиненко Валерії Сергіївни до Києво-Святошинського районного суду Київської області.

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