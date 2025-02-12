ВККС рекомендует откомандировать 5 судей в другие суды

Судей рекомендовали откомандировать в Киево-Святошинский райсуд Киевской области и Долгинцевский райсуд Кривого Рога.

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В среду, 12 февраля, в заседании Второй палаты ВККС рассмотрен вопрос о внесении представления с рекомендацией о командировке судей в другой суд того же уровня и специализации для отправки правосудия. Об этом сообщила пресс-служба Комиссии.

В связи с изменением территориальной подсудности судебных дел Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировке сроком на один год четырех судей Дружковского городского суда Донецкой области:

- Гонтарь Алевтины Леонидовны в Долгинцевский районный суд города Кривого Рога Днепропетровской области;

- Грубника Алексея Николаевича в Долгинцевский районный суд города Кривого Рога Днепропетровской области;

- Лебеженко Владимира Александровича в Долгинцевский районный суд города Кривого Рога Днепропетровской области;

- Рагозиной Светланы Олеговны в Долгинцевский районный суд города Кривого Рога Днепропетровской области.

В связи с обнаружением чрезмерной судебной нагрузки Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировке сроком на один год:

- судьи Константиновского горрайонного суда Донецкой области Мартыненко Валерии Сергеевны в Киево-Святошинский районный суд Киевской области.

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