Україна готова до переговорів щодо завершення війни, – Рустем Умєров

Очільник Міноборони Рустем Умєров розпочав роботу на засіданні Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі «Рамштайн» у Брюсселі.
За його словами, це важливий етап у зміцненні обороноздатності України та координації подальших дій союзників.
«Україна готова до переговорів щодо завершення війни. Але справедливий і тривалий мир можливий лише тоді, коли Україна буде сильною на полі бою», - наголосив очільник Міноборони.
На порядку денному:
Водночас заплановане обговорення не лише поточних потреб, а й довгострокових рішень:
Окрім «Рамштайну», цього тижня також відбудуться ключові заходи для безпеки України та всього світу:
Також Рустем Умєров планує провести серію двосторонніх зустрічей із міністрами оборони союзників. Головна мета – посилення військового співробітництва та реальні механізми підтримки України.
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