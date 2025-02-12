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Україна готова до переговорів щодо завершення війни, – Рустем Умєров

11:18, 12 лютого 2025
Міністр оборони заявив, що Україна готова до переговорів щодо завершення війни, але справедливий і тривалий мир можливий лише тоді, коли Україна буде сильною на полі бою.
Україна готова до переговорів щодо завершення війни, – Рустем Умєров
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Очільник Міноборони Рустем Умєров розпочав роботу на засіданні Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі «Рамштайн» у Брюсселі.

За його словами, це важливий етап у зміцненні обороноздатності України та координації подальших дій союзників.

«Україна готова до переговорів щодо завершення війни. Але справедливий і тривалий мир можливий лише тоді, коли Україна буде сильною на полі бою», - наголосив очільник Міноборони.

На порядку денному:

  • Стабільне та своєчасне постачання військової допомоги у 2025 році.
  • Прискорення постачання критично важливого озброєння – ППО, авіації, боєприпасів.
  • Інвестиції в оборонну промисловість в Україні та спільні проєкти з європейськими партнерами.

Водночас заплановане обговорення не лише поточних потреб, а й довгострокових рішень:

  • Розширення оборонного виробництва в Україні.
  • Фінансування українського ОПК та створення нових підприємств.
  • Збільшення обсягів постачання озброєння за рахунок потужностей європейської оборонки.

Окрім «Рамштайну», цього тижня також відбудуться ключові заходи для безпеки України та всього світу:

  • Засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.
  • Мюнхенська безпекова конференція.

Також Рустем Умєров планує провести серію двосторонніх зустрічей із міністрами оборони союзників. Головна мета – посилення військового співробітництва та реальні механізми підтримки України.

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Рустем Умєров

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