Внесено зміни до законодавства щодо пільгового відшкодування ПДВ

Уряд вніс зміни до постанови щодо пільгового відшкодування податку на додану вартість.

Фото: mind.ua

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Бюро економічної безпеки України повідомило, що було внесено зміни до законодавства, що регулює державний контроль за користуванням пільгами з оподаткування.

Раніше аналітики Бюро економічної безпеки України встановили передумови, які сприяють необґрунтованому використанню податкових пільг підприємствами, що засновані громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю.

«Задля усунення виявлених прогалин в законодавстві, що регулює користування згадуваними податковими пільгами, БЕБ запропонувало внести зміни до низки нормативно-правових актів. Зокрема щодо вдосконалення механізму контролю», - сказано у повідомленні.

Також у БЕБ додали, що наразі відповідні зміни вже внесені до Постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1010, яка регулює це питання.

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