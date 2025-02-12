Внесены изменения в законодательство о льготном возмещении НДС

Правительство внесло изменения в постановление о льготном возмещении налога на добавленную стоимость.

Фото: mind.ua

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Бюро экономической безопасности Украины сообщило, что были внесены изменения в законодательство, регулирующее государственный контроль за пользованием льготами по налогообложению.

Ранее аналитики Бюро экономической безопасности Украины установили предпосылки, способствующие необоснованному использованию налоговых льгот предприятиями, основанными общественными объединениями лиц с инвалидностью.

«Для устранения выявленных пробелов в законодательстве, регулирующем пользование упоминаемыми налоговыми льготами, БЭБ предложило внести изменения в ряд нормативно-правовых актов. В частности, по совершенствованию механизма контроля», - говорится в сообщении.

Также в БЭБ добавили, что соответствующие изменения уже внесены в Постановление Кабинета Министров Украины от 08.08.2007 № 1010, которое регулирует этот вопрос.

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