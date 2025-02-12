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В Резерв+ добавили возможность подать заявку на заключение контракта в рамках «Контракт 18-24»

11:00, 12 февраля 2025
Граждане могут найти вакансии, ознакомиться с условиями службы и перечнем бригад для выбора для подписания «Контракта 18-24».
В Резерв+ добавили возможность подать заявку на заключение контракта в рамках «Контракт 18-24»
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Министерство обороны Украины опубликовало перечень бонусов, которые получат мужчины от 18 до 24 лет за подписание контракта на военную службу. Среди них: до 2 млн. грн. в год, кредит на квартиру и право на выезд за границу после года службы.

12 февраля Министерство обороны Украины сообщило, что вышла обновленная версия приложения Резерв+, в которой появилась возможность подать заявку на заключение добровольного однолетнего контракта в рамках проекта «Контракт 18-24».

«Обновление уже доступно для iOS и Android.

Вы сможете найти вакансии, ознакомиться с условиями службы и перечнем бригад для выбора для подписания «Контракта 18-24», - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что «Контракт 18-24» – это добровольная возможность для граждан 18-24 лет присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины на 1 год с расширенным финансовым и социальным пакетом.

Ранее сообщалось, что в Украине обсуждается возможность подписания уже мобилизованными гражданами контрактов с четкими сроками и соответствующими финансовыми требованиями. 

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ВСУ мобилизация Резерв+

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