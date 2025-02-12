У Резерв+ додали можливість подати заявку на укладення контракту в рамках «Контракт 18-24»

Громадяни можуть знайти вакансії, ознайомитись з умовами служби та переліком бригад для вибору для підписання «Контракту 18-24».

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Міністерство оборони України опублікувало перелік бонусів, які отримають чоловіки від 18 до 24 років за підписання контракту на військову службу. Серед них: до 2 млн грн на рік, кредит на квартиру і право на виїзд за кордон після року служби.

12 лютого Міністерство оборони України повідомило, що вийшла оновлена версія застосунку Резерв+, у якій зявиался можливість подати заявку на укладення добровільного однорічного контракту в рамках проекту «Контракт 18-24» в один клік.

«Оновлення вже доступно для iOS та Android.

Ви зможете знайти вакансії, ознайомитись з умовами служби та переліком бригад для вибору для підписання «Контракту 18-24», - сказано у повідомленні.

У відомстві нагадалм, що «Контракт 18-24» – це добровільна можливість для громадян 18-24 років приєднатися до лав Збройних cил України на 1 рік із розширеним фінансовим та соціальним пакетом.

Раніше ми писали, що в Україні обговорюють можливість підписання вже мобілізованими громадянами контрактів з чіткими термінами і відповідними фінансовими вимогами.

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