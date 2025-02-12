У Конгресі США запропонували перейменувати Гренландію на «Червоно-Біло-Блакитноландію»

Із такою пропозицією виступив республіканець Ерл Картер.

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Конгресмен-республіканець Ерл «Бадді» Картер запропонував змінити назву Гренландії на тлі планів експрезидента Дональда Трампа придбати острів. Відповідний законопроєкт уже опублікований на сайті Конгресу США.

За ініціативою Картера, острів має отримати назву «Червоно-Біло-Блакитноландія» (Red, White, and Blueland). Причини такого вибору політик не пояснив.

«Америка повертається і незабаром стане ще більшою з додаванням Червоно-Біло-Блакитноландії. Президент Трамп правильно визначив придбання нинішньої Гренландії як пріоритет у сфері національної безпеки, і ми з гордістю привітаємо її народ у складі найвільнішої нації в історії, коли наш Головний Переговірник поставить свій підпис під цією знаковою угодою», — заявив Картер.

Якщо законопроєкт буде ухвалений, міністр внутрішніх справ США повинен забезпечити оновлення всіх федеральних документів із новою назвою протягом 180 днів.

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