В Конгрессе США предложили переименовать Гренландию в «Красно-Бело-голубую страну»

С таким предложением выступил республиканец Эрл Картер.

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Конгрессмен-республиканец Эрл «Бадди» Картер предложил изменить название Гренландии на фоне планов экс-президента Дональда Трампа приобрести остров. Соответствующий законопроект уже опубликован на сайте Конгресса США.

По инициативе Картера, остров должен получить название «Красно-Бело-Бело-голубоглазый» (Red, White, and Blueland). Причины такого выбора политик не объяснил.

«Америка возвращается и вскоре станет еще больше с добавлением Красно-Бело-голубого-Блакитноландии. Президент Трамп правильно определил приобретение нынешней Гренландии как приоритет в сфере национальной безопасности, и мы с гордостью поприветствуем ее народ в составе самой свободной нации в истории, когда наш Главный Переговорщик поставит свою подпись под этим знаковым соглашением», - заявил Картер.

Если законопроект будет принят, министр внутренних дел США должен обеспечить обновление всех федеральных документов с новым названием в течение 180 дней.

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