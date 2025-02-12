Украина готова к переговорам о завершении войны, – Рустем Умеров

Министр обороны заявил, что Украина готова к переговорам по завершению войны, но справедливый и длительный мир возможен только тогда, когда Украина будет сильной на поле боя.

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Глава Минобороны Рустем Умеров начал работу на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) в формате «Рамштайн» в Брюсселе.

По его словам, это важный этап в укреплении обороноспособности Украины и координации дальнейших действий союзников.

«Украина готова к переговорам по завершению войны. Но справедливый и длительный мир возможен только тогда, когда Украина будет сильной на поле боя», - подчеркнул глава Минобороны.

В повестке дня:

Стабильная и своевременная поставка военной помощи в 2025 году.

Ускорение поставок критически важного вооружения – ПВО, авиации, боеприпасов.

Инвестиции в оборонную промышленность в Украине и совместные проекты с европейскими партнерами.

В то же время, запланировано обсуждение не только текущих потребностей, но и долгосрочных решений:

Расширение оборонного производства в Украине.

Финансирование украинского ОПК и создание новых предприятий.

Увеличение объемов поставок вооружений за счет мощностей европейской оборонки.

Кроме «Рамштайна», на этой неделе также состоятся ключевые мероприятия для безопасности Украины и всего мира:

Заседание Совета НАТО-Украина на уровне министров обороны.

Мюнхенская конференция безопасности.

Также Рустем Умеров планирует провести серию двусторонних встреч с министрами обороны союзников. Главная цель – усиление военного сотрудничества и реальные механизмы поддержки Украины.

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