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Украина готова к переговорам о завершении войны, – Рустем Умеров

11:18, 12 февраля 2025
Министр обороны заявил, что Украина готова к переговорам по завершению войны, но справедливый и длительный мир возможен только тогда, когда Украина будет сильной на поле боя.
Украина готова к переговорам о завершении войны, – Рустем Умеров
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Глава Минобороны Рустем Умеров начал работу на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) в формате «Рамштайн» в Брюсселе.

По его словам, это важный этап в укреплении обороноспособности Украины и координации дальнейших действий союзников.

«Украина готова к переговорам по завершению войны. Но справедливый и длительный мир возможен только тогда, когда Украина будет сильной на поле боя», - подчеркнул глава Минобороны.

В повестке дня:

  • Стабильная и своевременная поставка военной помощи в 2025 году.
  • Ускорение поставок критически важного вооружения – ПВО, авиации, боеприпасов.
  • Инвестиции в оборонную промышленность в Украине и совместные проекты с европейскими партнерами.

В то же время, запланировано обсуждение не только текущих потребностей, но и долгосрочных решений:

  • Расширение оборонного производства в Украине.
  • Финансирование украинского ОПК и создание новых предприятий.
  • Увеличение объемов поставок вооружений за счет мощностей европейской оборонки.

Кроме «Рамштайна», на этой неделе также состоятся ключевые мероприятия для безопасности Украины и всего мира:

  • Заседание Совета НАТО-Украина на уровне министров обороны.
  • Мюнхенская конференция безопасности.

Также Рустем Умеров планирует провести серию двусторонних встреч с министрами обороны союзников. Главная цель – усиление военного сотрудничества и реальные механизмы поддержки Украины.

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Рустем Умеров

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