Украина готова к переговорам о завершении войны, – Рустем Умеров

Глава Минобороны Рустем Умеров начал работу на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) в формате «Рамштайн» в Брюсселе.
По его словам, это важный этап в укреплении обороноспособности Украины и координации дальнейших действий союзников.
«Украина готова к переговорам по завершению войны. Но справедливый и длительный мир возможен только тогда, когда Украина будет сильной на поле боя», - подчеркнул глава Минобороны.
В повестке дня:
В то же время, запланировано обсуждение не только текущих потребностей, но и долгосрочных решений:
Кроме «Рамштайна», на этой неделе также состоятся ключевые мероприятия для безопасности Украины и всего мира:
Также Рустем Умеров планирует провести серию двусторонних встреч с министрами обороны союзников. Главная цель – усиление военного сотрудничества и реальные механизмы поддержки Украины.
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