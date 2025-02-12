Союзники перевыполнили обещание предоставить Украине военную помощь на 40 млрд евро, — генсек НАТО Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что союзники предоставили Украине военную помощь на сумму более 50 млрд евро.

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что союзники Альянса не только выполнили, но и превысили запланированные обязательства Вашингтонского саммита по оказанию Украине военной помощи в размере 40 миллиардов евро. Об этом он сказал в Брюсселе на пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

Он отметил, что союзники оказали военную помощь более чем на 50 млрд евро, более половины из которых поступает от европейских союзников и Канады.

"Это четкий сигнал нашей непоколебимой преданности Украине, и это также делает большой шаг в направлении того, к чему призвал президент Трамп. Я согласен с ним, что мы должны выровнять безопасность помощи Украине", - сказал Рютте.

Он добавил, что с 2022 года члены НАТО предоставили Украине 99% всей военной помощи.

«Мы видели недавние дополнения к этому из Швеции, Финляндии, Канады, но также, конечно, Миражи из Франции и F-16 из Нидерландов. Другие члены Североатлантического союза также активизируют свои усилия по подготовке большего количества украинских военных. Недавно созданное командование НАТО в Висбадене для поддержки Украины находится на переднем крае координации этих и будущих вкладов», – уточнил генсек НАТО.

Марк Рютте подчеркнул, что для того чтобы «действительно изменить траекторию конфликта, нам нужно сделать еще больше».

«Чем сильнее будет Украина на поле боя, чем сильнее она будет за столом переговоров, тем больше шансов достичь выгодного соглашения для продолжительного мира», - считает генсек НАТО.

Напомним, Министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина готова к переговорам по завершению войны, но справедливый и длительный мир возможен только тогда, когда Украина будет сильна на поле боя.

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