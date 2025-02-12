Верховна Рада віднесла до державної таємниці інформацію, пов’язану з ліквідацією наслідків кризових ситуацій на певних об’єктах критичної інфраструктури

Верховна Рада прийняла зміни до статті 8 Закону «Про державну таємницю», розширивши перелік інформації, яка відноситься до державної таємниці. Так, 12 лютого прийнято в цілому законопроект 11394 авторства нардепа Федора Веніславського, який передбачає, що до державної таємниці буде відноситися інформація у сфері державної безпеки та охорони правопорядку про:
Таким чином інформація про здійснення заходів на об’єктах критичної інфраструктури з І та ІІ категорій критичності, включаючи питання, пов’язані з ліквідацією наслідків кризових ситуацій на цих об’єктах критичної інфраструктури, буде відноситися до державної таємниці.
Слід зазначити, що формулювання, яке виписали до другого читання, не сприяє юридичній визначеності, що відмітили і в Головному юридичному управлінні парламенту.
Закон набирає чинності через 3 місяці з дня його опублікування.
Нагадаємо, що відповідно до статті 328 Кримінального кодексу розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, за відсутності ознак державної зради або шпигунства – карається позбавленням волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.
Тож, питання юридичної визначеності формулювань є досить важливим.
Нижче наводимо, як виглядатиме перелік інформації, що віднесли до державної таємниці.
Автор: Наталя Мамченко
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