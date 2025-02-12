Верховна Рада віднесла до державної таємниці інформацію, пов’язану з ліквідацією наслідків кризових ситуацій на певних об’єктах критичної інфраструктури

Верховна Рада розширила перелік інформації, яка відноситься до державної таємниці, включивши туди дані про резерви для ліквідації наслідків кризових ситуацій на певних об’єктах критичної інфраструктури та про здійснення закупівель за закритими закупівлями.

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Верховна Рада прийняла зміни до статті 8 Закону «Про державну таємницю», розширивши перелік інформації, яка відноситься до державної таємниці. Так, 12 лютого прийнято в цілому законопроект 11394 авторства нардепа Федора Веніславського, який передбачає, що до державної таємниці буде відноситися інформація у сфері державної безпеки та охорони правопорядку про:

організацію, стан, планування та здійснення заходів із захисту та забезпечення безпеки і стійкості об’єктів критичної інфраструктури з І та ІІ категорій критичності, включаючи створення резервів необхідних ресурсів для реагування на кризові ситуації та ліквідації їх наслідків на об’єктах критичної інфраструктури (крім інформації про використання коштів на закупівлі товарів, робіт та послуг, про ціну товарів, робіт, послуг, проектної документації, кошторисів, матеріальних ресурсів, необхідних для ремонту, будівництва об’єктів критичної інфраструктури),

здійснення закупівель за закритими закупівлями відповідно до вимог Закону «Про оборонні закупівлі».

Таким чином інформація про здійснення заходів на об’єктах критичної інфраструктури з І та ІІ категорій критичності, включаючи питання, пов’язані з ліквідацією наслідків кризових ситуацій на цих об’єктах критичної інфраструктури, буде відноситися до державної таємниці.

Слід зазначити, що формулювання, яке виписали до другого читання, не сприяє юридичній визначеності, що відмітили і в Головному юридичному управлінні парламенту.

Закон набирає чинності через 3 місяці з дня його опублікування.

Нагадаємо, що відповідно до статті 328 Кримінального кодексу розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, за відсутності ознак державної зради або шпигунства – карається позбавленням волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

Тож, питання юридичної визначеності формулювань є досить важливим.

Нижче наводимо, як виглядатиме перелік інформації, що віднесли до державної таємниці.

Автор: Наталя Мамченко

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