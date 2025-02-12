Верховная Рада отнесла к государственной тайне информацию, связанную с ликвидацией последствий кризисных ситуаций на определенных объектах критической инфраструктуры

Верховная Рада приняла изменения в статью 8 Закона «О государственной тайне», расширив перечень информации, относящейся к государственной тайне. Так, 12 февраля принят в целом законопроект 11394 авторства нардепа Федора Вениславского, предусматривающий, что к государственной тайне будет относиться информация в сфере государственной безопасности и охраны правопорядка про:
Таким образом, информация об осуществлении мероприятий на объектах критической инфраструктуры из I и II категорий критичности, включая вопросы, связанные с ликвидацией последствий кризисных ситуаций на этих объектах критической инфраструктуры, будет относиться к государственной тайне.
Следует отметить, что выписанная ко второму чтению формулировка не способствует юридической определенности, что отметили и в Главном юридическом управлении парламента.
Закон вступает в силу через 3 месяца со дня опубликования.
Напомним, что в соответствии со статьей 328 Уголовного кодекса разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с исполнением служебных обязанностей, при отсутствии признаков государственной измены или шпионажа – наказывается лишением свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет или без такого.
Поэтому вопрос юридической определенности формулировок достаточно важен.
Ниже приводим, как будет выглядеть список информации, отнесенной к государственной тайне.
Автор: Наталя Мамченко
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