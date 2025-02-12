НАЗК вдосконалило роз’яснення щодо конфлікту інтересів

У НАЗК зазначили, що оновлення переважно стосується висвітлення питань конфлікту інтересів при роботі близьких осіб та оплаті праці.

Фото: НАЗК

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Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що вдосконалило методичні рекомендації щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» у питаннях запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також дотримання обмежень щодо запобігання корупції.

Оновлення переважно стосується висвітлення питань конфлікту інтересів при роботі близьких осіб та оплаті праці. Це дві сфери, в яких у публічних службовців найбільше виникає питань, зазначили у НАЗК.

«Тепер в методичних рекомендаціях детальніше описано питання конфлікту інтересів у ситуаціях, коли близькі особи працюють в одному державному органі або на державному (комунальному) підприємстві (установі, організації). Йдеться про роз’яснення щодо обставин конфлікту інтересів, описано чотири типові ситуації, які можуть виникати при спільній роботі близьких осіб, а також додано нові приклади з поясненнями, серед яких — прийом на роботу близької особи, робота під керівництвом близької особи, преміювання близької особи під зовнішнім контролем тощо», - сказано у повідомленні.

Крім того, в методичних рекомендаціях також з’явився новий розділ щодо конфлікту інтересів під час реалізації повноважень з оплати праці. В ньому описано різні ситуації, які виникають під час вирішення питань щодо встановлення стимулюючих виплат, що поділяються на дві групи: коли конфлікт інтересів існує і коли конфлікт інтересів відсутній.

Також доповнено новими прикладами з питань конфлікту інтересів при вирішенні питань щодо оплати праці, з яких тепер можна дізнатись, зокрема:

чи буде конфлікт інтересів при внесенні подання про встановлення собі або своєму керівнику стимулюючих виплат?

чи буде конфлікт інтересів у керівника, якщо він приймає рішення про своє преміювання на підставі пропозиції комісії з преміювання, погодженої юридичною службою підприємства і профкомом?

коли погодження преміювання із суб’єктом призначення запобігає конфлікту інтересів?

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