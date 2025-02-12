У Британії під дитячим майданчиком виявили 176 бомб часів Другої світової війни

У Вулері діти грали на полігоні з боєприпасами.

Фото: Daily Mail

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У місті Вулер, Велика Британія, під час реконструкції дитячого майданчика робітники натрапили на 176 бомб часів Другої світової війни. Про це повідомляє Daily Mail.

Після знахідки територію в радіусі 50 метрів негайно оточила поліція. На місце прибули сапери та експерти, які підтвердили, що це навчальні боєприпаси, що все ще містять вибухові речовини. Усі бомби вилучили для безпечної утилізації.

За даними місцевої влади, дитячий майданчик розташований на колишньому військовому полігоні.

«Я ніколи не думав, що мені доведеться займатися знешкодженням бомб. Це дуже дивно, що діти грали на території з бомбами, і це була справді складна ситуація», – заявив радник Марк Матер.

Роботи з розмінування тривають, і фахівці не виключають, що можуть знайти гранати та інші вибухонебезпечні предмети.

Фото: Daily Mail

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