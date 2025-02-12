Проходження повторної ВЛК обмежено придатними перенесли до 5 червня 2025 року

Громадяни віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними, зобов’язані до 5 червня 2025 року пройти повторний медичний огляд з метою визначення придатності до військової служби.

Фото: Верховна Рада України

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Верховна Рада перенесла кінцеву дату проходження медичного огляду обмежено придатними з 4 лютого на 5 червня 2025 року.

Так, 12 лютого прийняла закон про обов’язковость проходження громадянами України, які були визнані обмежено придатними до військової служби, повторного медичного огляду та визначення кінцевого строку його проведення (законопроект 12457).

Відповідно до закону пункт 2 розділу Прикінцеві та перехідні положення Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист» викладено в такій редакції:

«Установити, що громадяни України віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим Законом (крім осіб, визнаних в установленому порядку особами з інвалідністю), з дня набрання чинності цим законом зобов’язані до 5 червня 2025 року пройти повторний медичний огляд з метою визначення придатності до військової служби.

Такі громадяни зобов’язані самостійно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військовозобов'язані та резервісти Служби безпеки України – до Центрального управління або регіональних органів Служби безпеки України, військовозобов'язані та резервісти розвідувальних органів України – до відповідного підрозділу розвідувальних органів України) або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста з метою отримання направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду».

Автор: Наталя Мамченко

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