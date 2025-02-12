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Прохождение повторной ВЛК ограниченно годными перенесли до 5 июня 2025 года

11:21, 12 февраля 2025
Граждане в возрасте от 25 до 60 лет, признанные ограниченно годными, обязаны до 5 июня 2025 года пройти повторное медицинское освидетельствование с целью определения пригодности к военной службе.
Прохождение повторной ВЛК ограниченно годными перенесли до 5 июня 2025 года
Фото: Верховная Рада Украины
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Верховная Рада перенесла конечную дату прохождения медицинского осмотра ограниченно годными с 4 февраля на 5 июня 2025 года.

Так, 12 февраля приняла закон об обязательности прохождения гражданами Украины, признанных ограниченно годными к военной службе, повторного медицинского осмотра и определения конечного срока его проведения (законопроект 12457).

В соответствии с законом пункт 2 раздела Заключительные и переходные положения Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту» изложен в следующей редакции:

«Установить, что граждане Украины в возрасте от 25 до 60 лет, которые были признаны ограниченно годными к военной службе до вступления в силу настоящего Закона (кроме лиц, признанных в установленном порядке лицами с инвалидностью), со дня вступления в силу этого закона обязаны до 5 июня 2025 года пройти повторное медицинское освидетельствование с целью определения годности к военной службе.

Такие граждане обязаны самостоятельно обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (военнообязанные и резервисты Службы безопасности Украины – в Центральное управление или региональные органы Службы безопасности Украины, военнообязанные и резервисты разведывательных органов Украины – в соответствующее подразделение разведывательных органов Украины) или через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста с целью получения направления на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра».

Автор: Наталя Мамченко

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медкомиссия ВВК военная служба

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