Прохождение повторной ВЛК ограниченно годными перенесли до 5 июня 2025 года

Граждане в возрасте от 25 до 60 лет, признанные ограниченно годными, обязаны до 5 июня 2025 года пройти повторное медицинское освидетельствование с целью определения пригодности к военной службе.

Фото: Верховная Рада Украины

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада перенесла конечную дату прохождения медицинского осмотра ограниченно годными с 4 февраля на 5 июня 2025 года.

Так, 12 февраля приняла закон об обязательности прохождения гражданами Украины, признанных ограниченно годными к военной службе, повторного медицинского осмотра и определения конечного срока его проведения (законопроект 12457).

В соответствии с законом пункт 2 раздела Заключительные и переходные положения Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту» изложен в следующей редакции:

«Установить, что граждане Украины в возрасте от 25 до 60 лет, которые были признаны ограниченно годными к военной службе до вступления в силу настоящего Закона (кроме лиц, признанных в установленном порядке лицами с инвалидностью), со дня вступления в силу этого закона обязаны до 5 июня 2025 года пройти повторное медицинское освидетельствование с целью определения годности к военной службе.

Такие граждане обязаны самостоятельно обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (военнообязанные и резервисты Службы безопасности Украины – в Центральное управление или региональные органы Службы безопасности Украины, военнообязанные и резервисты разведывательных органов Украины – в соответствующее подразделение разведывательных органов Украины) или через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста с целью получения направления на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра».

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.