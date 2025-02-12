В какой контролирующий орган должен отчитаться ФЛП на общей системе в случае изменения своего местонахождение

Предприниматель подает декларацию с приложениями по новому местонахождению и уплачивает НДФЛ и военный сбор в соответствующие бюджеты по предварительному местонахождению до окончания года.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная налоговая служба разъяснила, в какой контролирующий орган ФЛП на общей системе налогообложения подает налоговую декларацию об имущественном положении и доходах с приложениями и куда уплачивает НДФЛ и военный сбор в случае изменения налогового адреса, связанного с изменением административного района.

Согласно п. 177.5 НКУ физические лица – предприниматели на общей системе налогообложения представляют в контролирующий орган налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах по месту своего налогового адреса по результатам календарного года в сроки, установленные НКУ для годового отчетного налогового периода, в котором также указываются авансовые платежи по налогам на доходы.

Авансовые взносы по налогу на доходы физических лиц рассчитываются налогоплательщиком самостоятельно, кроме случая, определенного пп. 177.5.11 НКУ, согласно фактическим данным учета доходов и расходов, что ведется согласно п. 177.10 НКУ, без учета доходов и расходов, определенных абзацем третьим п. 177.10 НКУ, каждый календарный квартал и уплачиваются в бюджет до 20 числа месяца, следующего за каждым календарным кварталом (до 20 апреля, до 20 июля и до 20 октября). Авансовый платеж за четвертый календарный квартал не рассчитывается и не выплачивается (п.п. 177.5.1 НКУ).

Налоговым адресом налогоплательщика – физического лица признается место его жительства, по которому он берется на учет как налогоплательщик в контролирующем органе (п. 45.1 НКУ).

Согласно абз. 2 ч. 5 ст. 78 Бюджетного кодекса Украины от 8 июля 2010 года №2456-VI в случае изменения местонахождение субъекта хозяйствования и его регистрации в качестве налогоплательщика по новому местонахождению уплата определенных налоговым законодательством общегосударственных налогов и сборов, которые распределяются между государственным и местными бюджетами, и местных налогов и сборов осуществляется по месту.

Пунктом 10.13 разд. X Порядка учета налогоплательщиков и сборов, утвержденного приказом Минфина от 9.12.2011 №1588 определено, что налогоплательщик, согласно п. 10.2 разд. X Порядка №1588 должно уплачивать по предварительному местонахождению налоги и сборы, которые распределяются между государственным и местными бюджетами, и местные налоги и сборы, после взятия на учет в контролирующем органе по новому местонахождению (основное место учета) учитывается до конца бюджетного периода (календарному месту) ой.

Пунктом 10.2 разд. X Порядка №1588 установлено, что в случае изменения местонахождение субъекта хозяйствования и его регистрации в качестве налогоплательщика по новому местонахождению уплата определенных налоговым законодательством общегосударственных налогов и сборов, распределяемых между государственным и местными бюджетами, и местных налогов и сборов осуществляется по месту предварительной регистрации налогоплательщика до окончания текущего бюджетного периода.

Если в результате изменения местонахождение юридического лица или физического лица – предпринимателя меняется территория территориального общества, такой налогоплательщик учитывается:

с определением кодов территорий территориального общества согласно КАТОТТГ по предварительному и новому местонахождению налогоплательщика;

до окончания бюджетного периода с признаком уплаты по предварительному местонахождению налогов и сборов, распределяемых между государственным и местными бюджетами, и местных налогов и сборов.

Пунктом 4 разд. И Инструкции по заполнению налоговой декларации об имущественном положении и доходах, утвержденной приказом Минфина от 2.10.2015 №859, предусмотрено, что физическое лицо – налогоплательщик (физическое лицо – резидент, получающее доходы как из источника их происхождения в Украине, так и иностранные доходы; физическое лицо – нерезидент, получающее доходы из источника их происхождения в Украине) подает налоговую декларацию за отчетный (налоговый) период в установленные НКУ сроки в контролирующий орган по своему налоговому адресу (по которому он взят на учет в качестве плательщика налога в контролирующем органе). Плательщики единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование представляют расчет о начислении единого взноса в составе налоговой декларации в случаях, определенных Законом Украины от 8 июля 2010 года №2464 «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» в сроки и порядке, установленные.

Налоговая декларация состоит из восьми разделов, подаваемых на одном двустороннем листе формата A4, и девяти приложений к ней, содержащих расчеты отдельных видов доходов (расходов) и сумм начисленного единого взноса (п. 1 разд. II Инструкции №859).

Итак, в случае изменения налогового адреса, связанного с изменением административного района, физическое лицо – предприниматель на общей системе налогообложения:

представляет налоговую декларацию с приложениями по новому местонахождению;

уплачивает налог на доходы физических лиц и военный сбор в соответствующие бюджеты по предварительному местонахождению до окончания текущего бюджетного года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.