В Британии под детской площадкой обнаружили 176 бомб времен Второй мировой войны

В Вулере дети играли на полигоне с боеприпасами.

Фото: Daily Mail

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В городе Вулер, Великобритания, во время реконструкции детской площадки рабочие наткнулись на 176 бомб времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Daily Mail.

После находки территорию в радиусе 50 метров немедленно оцепила полиция. На место прибыли саперы и эксперты, которые подтвердили, что это учебные боеприпасы, все еще содержащие взрывчатые вещества. Все бомбы изъяли для безопасной утилизации.

По данным местных властей, детская площадка расположена на бывшем военном полигоне.

«Я никогда не думал, что мне придется заниматься обезвреживанием бомб. Это очень странно, что дети играли на территории с бомбами, и это была действительно сложная ситуация», - заявил советник Марк Матер.

Работы по разминированию продолжаются, и специалисты не исключают, что могут найти гранаты и другие взрывоопасные предметы.

Фото: Daily Mail

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