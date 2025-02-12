НАПК усовершенствовало разъяснение относительно конфликта интересов

В НАПК отметили, что обновление преимущественно касается освещения вопросов конфликта интересов при работе близких лиц и оплаты труда.

Фото: НАПК

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Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что усовершенствовало методические рекомендации по применению отдельных положений Закона Украины «О предотвращении коррупции» в вопросах предотвращения и урегулирования конфликта интересов, а также соблюдения ограничений по предотвращению коррупции.

Обновление преимущественно касается освещения вопросов конфликта интересов при работе близких и оплате труда. Это две сферы, в которых у публичных служащих больше возникает вопросов, отметили в НАПК.

«Теперь в методических рекомендациях подробнее описан вопрос конфликта интересов в ситуациях, когда близкие работают в одном государственном органе или на государственном (коммунальном) предприятии (учреждении, организации). Речь идет о разъяснении обстоятельств конфликта интересов, описаны четыре типовые ситуации, которые могут возникать при совместной работе близких лиц, а также добавлены новые примеры с объяснениями, среди которых — прием на работу близкого лица, работа под руководством близкого лица, премирование близкого лица под внешним контролем и т.д.», - сказано в сообщении.

Кроме того, в методических рекомендациях также появился новый раздел конфликта интересов при реализации полномочий по оплате труда. В нем описаны различные ситуации, возникающие при решении вопросов установления стимулирующих выплат, делящихся на две группы: когда конфликт интересов существует и когда конфликт интересов отсутствует.

Также дополнены новыми примерами по вопросам конфликта интересов при решении вопросов оплаты труда, из которых теперь можно узнать, в частности:

будет ли конфликт интересов при внесении представления об установлении себе или своему руководителю стимулирующих выплат?

будет ли конфликт интересов у руководителя, если он принимает решение о своем премировании на основании предложения комиссии по премированию, согласованной юридической службой предприятия и профкомом?

когда согласование премирования с субъектом назначения предотвращает конфликт интересов?

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