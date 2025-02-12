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Франція розглядає посилення відповідальності неповнолітніх за серйозні злочини

15:53, 12 лютого 2025
У Франції обговорюють закон, що підвищить відповідальність неповнолітніх за тяжкі злочини.
Франція розглядає посилення відповідальності неповнолітніх за серйозні злочини
Фото: Getty Image
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У французькому парламенті розпочали розгляд законопроєкту, який передбачає посилення відповідальності неповнолітніх за скоєння тяжких злочинів. Законопроєкт був внесений лідером пропрезидентського блоку «Разом за Республіку», експрем'єр-міністром Габріелем Атталем. Про це повідомляє Le Figaro.

Законодавча ініціатива покликана «відновити авторитет правосуддя для неповнолітніх правопорушників та їхніх батьків», зазначає Атталь. Це рішення стало відповіддю на випадки «неприпустимого насильства», що сталося серед молоді. Один із таких інцидентів стався нещодавно, коли двоє неповнолітніх хлопців напали на 14-річного підлітка, вимагали від нього телефон і ножем завдали йому смертельних поранень.

Однією з ключових змін є можливість «негайної явки» для неповнолітніх, підозрюваних у тяжких злочинах, що дозволить розпочинати судовий процес одразу після арешту за наявності переконливих доказів. Також законопроєкт передбачає скасування неповноліття як пом’якшуючої обставини, запровадженої ще в 1945 році. Атталь стверджує, що «неповнолітній у 2025 році – це не той неповнолітній, що в 1945 році».

Законопроєкт також передбачає збільшення санкцій для батьків неповнолітніх правопорушників.

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