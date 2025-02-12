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Франция рассматривает усиление ответственности несовершеннолетних за серьезные преступления

15:53, 12 февраля 2025
Во Франции обсуждают закон, который повысит ответственность несовершеннолетних за тяжкие преступления.
Франция рассматривает усиление ответственности несовершеннолетних за серьезные преступления
Фото: Getty Image
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Во французском парламенте начали рассмотрение законопроекта, который предусматривает усиление ответственности несовершеннолетних за совершение тяжких преступлений. Законопроект был внесен лидером пропрезидентского блока «Вместе за Республику», экс-премьер-министром Габриэлем Атталем. Об этом сообщает Le Figaro.

Законодательная инициатива призвана «восстановить авторитет правосудия для несовершеннолетних правонарушителей и их родителей», отмечает Атталь. Это решение стало ответом на случаи «недопустимого насилия», произошедшего среди молодежи. Один из таких инцидентов произошел недавно, когда двое несовершеннолетних парней напали на 14-летнего подростка, требовали от него телефон и ножом нанесли ему смертельные ранения.

Одним из ключевых изменений является возможность «немедленной явки» для несовершеннолетних, подозреваемых в тяжких преступлениях, что позволит начинать судебный процесс сразу после ареста при наличии убедительных доказательств. Также законопроект предусматривает отмену несовершеннолетия как смягчающего обстоятельства, введенного еще в 1945 году. Атталь утверждает, что «несовершеннолетний в 2025 году - это не тот несовершеннолетний, что в 1945 году».

Законопроект также предусматривает увеличение санкций для родителей несовершеннолетних правонарушителей.

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