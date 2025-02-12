Народні депутати проголосували за встановлення Національного дня молитви

Ініціаторами виступили народні депутати з очільником фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією.

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Верховна Рада 12 лютого прийняла постанову 12412 про встановлення Національного дня молитви. Ініціаторами виступили народні депутати на чолі з очільником фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією.

Відповідно до нього пропонується:

Установити в Україні Національний день молитви, який відзначати щорічно 24 лютого.

Верховній Раді України у Національний день молитви забезпечувати проведення засідання Верховної Ради України, яке починати виконанням духовного гімну України «Боже великий, єдиний».

Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня прийняття цієї Постанови розробити із залученням представників Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій та затвердити комплексний план заходів з відзначення на державному рівні Національного дня молитви.

Обласним, Київській міській державним адміністраціям забезпечувати підготовку та здійснення комплексу заходів щодо відзначення Національного дня молитви.

«Цей день не буде вихідним, а буде днем пам’яті», зазначив Давид Арахамія під час свого виступу.

Автор: Наталя Мамченко

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