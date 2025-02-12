Народные депутаты проголосовали за установление Национального дня молитвы

12:41, 12 февраля 2025
Инициаторами выступили народные депутаты с главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией.
Верховная Рада 12 февраля приняла постановление 12412 об установлении Национального дня молитвы. Инициаторами выступили народные депутаты во главе с главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией.
В соответствии с ним предлагается:
- Установить в Украине Национальный день молитвы, отмечаемый ежегодно 24 февраля.
- Верховной Раде Украины в Национальный день молитвы обеспечивать проведение заседания Верховной Рады Украины, начинать исполнением духовного гимна Украины «Боже великий, единый».
- Кабинета Министров Украины в трехмесячный срок со дня принятия этого Постановления разработать с привлечением представителей Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций и утвердить комплексный план мероприятий по празднованию на государственном уровне Национального дня молитвы.
- Областным, Киевской городской государственным администрациям обеспечивать подготовку и осуществление комплекса мероприятий по празднованию Национального дня молитвы.
«Этот день не будет выходным, а будет днем памяти», отметил Давид Арахамия во время своего выступления.
Автор: Наталя Мамченко
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