Народные депутаты проголосовали за установление Национального дня молитвы

Инициаторами выступили народные депутаты с главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией.

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Верховная Рада 12 февраля приняла постановление 12412 об установлении Национального дня молитвы. Инициаторами выступили народные депутаты во главе с главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией.

В соответствии с ним предлагается:

Установить в Украине Национальный день молитвы, отмечаемый ежегодно 24 февраля.

Верховной Раде Украины в Национальный день молитвы обеспечивать проведение заседания Верховной Рады Украины, начинать исполнением духовного гимна Украины «Боже великий, единый».

Кабинета Министров Украины в трехмесячный срок со дня принятия этого Постановления разработать с привлечением представителей Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций и утвердить комплексный план мероприятий по празднованию на государственном уровне Национального дня молитвы.

Областным, Киевской городской государственным администрациям обеспечивать подготовку и осуществление комплекса мероприятий по празднованию Национального дня молитвы.

«Этот день не будет выходным, а будет днем ​​памяти», отметил Давид Арахамия во время своего выступления.

Автор: Наталя Мамченко

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