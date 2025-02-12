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Європейський інвестбанк мобілізує до 1 млрд євро інвестицій в Україну, — Данило Гетманцев пояснив, куди спрямують кошти

14:57, 12 лютого 2025
Європейський інвестиційний банк мобілізує до 1 млрд євро інвестицій в Україну, спрямованих на відновлення критичної інфраструктури та на бізнес.
Європейський інвестбанк мобілізує до 1 млрд євро інвестицій в Україну, — Данило Гетманцев пояснив, куди спрямують кошти
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Під час першого офіційного візиту в Україну президентка групи Європейського інвестиційного банку Надія Кальвіньо підписала угоди за програмами підтримки загальним бюджетом близько 1 млрд євро. 

“Ми підписали важливі угоди як з урядом, так і з ключовими українськими банками, щоб мобілізувати до 1 мільярда євро інвестицій, охоплюючи державні та приватні інвестиції”, – повідомила Надія Кальвіньо

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначив, що переважний обсяг фінансування орієнтований на комерційний сектор.

На підтримку малого та середнього бізнесу буде спрямовано 500 млн євро (позика на 100 млн євро + гарантії, які дозволять розблокувати кредитування МСБ на суму близько 400 млн. євро через провідні банки України – Укрексімбанк, ПроКредит Банк та Укргазбанк, з якими укладено відповідні угоди).

Чотири проекти на загальну суму 420 млн євро буде реалізовано у рамках Ukraine Facility: Проекти включають:

  • 120 млн євро на підтримку та відновлення потужностей «Укргідроенерго» (оператора гідрогенеруючих електростанцій);
  • 100 млн євро – на відновлення водопостачання;
  • 100 млн євро – на підтримку централізованого теплопостачання;
  • 100 млн євро – на реалізацію третьої фази проекту «Відновлення України» (кошти у рамках цих 300 млн. євро, спрямовані через Укрексімбанк, будуть направлені на реалізацію програм сталого забезпечення критичними послугами соціальних об’єктів, закладів освіти та охорони здоров’я, житлового сектору). 

Гетманцев додав, що на впровадження єдиного в Європейському Союзі номера екстреної допомоги 112 і системи виклику по всій Україні для підвищення громадської безпеки буде спрямовано кредит ЄІБ у розмірі 40 млн євро, що доповнюється грантом ЄС у розмірі 12 млн євро та фінансуванням від держав-членів у рамках фонду ЄС для України.

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Данило Гетманцев

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