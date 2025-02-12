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Европейский инвестбанк мобилизует до 1 млрд евро инвестиций в Украину, — Даниил Гетманцев объяснил, куда направят средства

14:57, 12 февраля 2025
Европейский инвестиционный банк мобилизует до 1 млрд евро инвестиций в Украину, направленных на восстановление критической инфраструктуры и на бизнес.
Европейский инвестбанк мобилизует до 1 млрд евро инвестиций в Украину, — Даниил Гетманцев объяснил, куда направят средства
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Во время первого официального визита в Украину президент группы Европейского инвестиционного банка Надежда Кальвиньо подписала соглашения по программам поддержки общим бюджетом около 1 млрд евро.

"Мы подписали важные соглашения как с правительством, так и с ключевыми украинскими банками, чтобы мобилизовать до 1 миллиарда евро инвестиций, включая государственные и частные инвестиции", - сообщила Надежда Кальвиньо.

Глава Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев отметил, что преимущественный объем финансирования ориентирован на коммерческий сектор.

В поддержку малого и среднего бизнеса будет направлено 500 млн евро (заем на 100 млн евро + гарантии, которые позволят разблокировать кредитование МПБ на сумму около 400 млн евро через ведущие банки Украины – Укрэксимбанк, ПроКредит Банк и Укргазбанк, с которыми заключены соответствующие соглашения).

Четыре проекта на общую сумму 420 млн евро будут реализованы в рамках Ukraine Facility: Проекты включают:

120 млн евро на поддержку и восстановление мощностей "Укргидроэнерго" (оператора гидрогенерирующих электростанций);

100 млн евро – на восстановление водоснабжения;

100 млн евро – в поддержку централизованного теплоснабжения;

100 млн евро – на реализацию третьей фазы проекта «Восстановление Украины» (средства в рамках этих 300 млн. евро, направленные через Укрэксимбанк, будут направлены на реализацию программ устойчивого обеспечения критическими услугами социальных объектов, учебных заведений и здравоохранения, жилищного сектора).

Гетманцев добавил, что на внедрение единственного в Европейском Союзе номера экстренной помощи 112 и системы вызова по всей Украине для повышения общественной безопасности будет направлен кредит ЕИБ в размере 40 млн евро, дополняемый грантом ЕС в размере 12 млн евро и финансированием от государств-членов в рамках фонда ЕС для Украины.

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Даниил Гетманцев

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