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В Лейпциге задержаны россияне, собиравшие черемшу для продажи в Россию

19:29, 12 февраля 2025
Шестеро россиян под следствием за кражу черемши в охраняемых лесах Германии.
В Лейпциге задержаны россияне, собиравшие черемшу для продажи в Россию
Фото: Bild
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Полиция Германии разоблачила группу россиян, которые незаконно собирали корнеплоды черемши в охраняемых лесах Саксонии, планируя продать их по высоким ценам в России. Об этом сообщает издание Bild.

Преступники были задержаны во время проверки автомобиля Volvo в Лейпциге. При осмотре багажника полицейские обнаружили несколько сумок, наполненных корнеплодами черемши и инструментами для их сбора. Оценочная стоимость найденного товара составляет несколько тысяч евро.

Через несколько дней после задержания полицейские поймали еще трех россиян в лесу, известном своими кражами черемши. У них были при себе ножи и мешки с корневищами этой растительной культуры. Некоторые злоумышленники даже носили наколенники, чтобы дольше работать на земле.

Шестеро подозреваемых сейчас находятся под следствием по подозрению в групповой краже. Отмечается, что сбором черемши в природных заповедниках вредят экосистемам: злоумышленники вырывают корни с глубины до десяти сантиметров, после чего на месте не растет ничего.

Отмечается, что преступники часто сотрудничают с клиентами в России, где корнеплоды черемши используют состоятельные люди и рестораны.

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Германия Чехия

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