У Лейпцигу затримано росіян, що збирали черемшу для продажу в Росію

Шестеро росіян під слідством за крадіжку черемші в охоронюваних лісах Німеччини.

Фото: Bild

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Поліція Німеччини викрила групу росіян, які незаконно збирали коренеплоди черемші в охоронюваних лісах Саксонії, плануючи продати їх за високими цінами в Росії. Про це повідомляє видання Bild.

Злочинці були затримані під час перевірки автомобіля Volvo в Лейпцигу. При огляді багажника поліцейські виявили кілька сумок, наповнених коренеплодами черемші та інструментами для їх збору. Оціночна вартість знайденого товару складає кілька тисяч євро.

Через кілька днів після затримання поліцейські спіймали ще трьох росіян у лісі, відомому своїми крадіжками черемші. У них були при собі ножі та мішки з кореневищами цієї рослинної культури. Деякі зловмисники навіть носили наколінники, щоб довше працювати на землі.

Шестеро підозрюваних наразі перебувають під слідством за підозрою у груповій крадіжці. Відзначається, що збором черемші в природних заповідниках шкодять екосистемам: зловмисники виривають коріння з глибини до десяти сантиметрів, після чого на місці не росте нічого.

Зазначається, що злочинці часто співпрацюють із клієнтами в Росії, де коренеплоди черемші використовують заможні люди та ресторани.

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