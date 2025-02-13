На Рівненщині поліція вилучила 530 кг бурштину з підпільного цеху, фото

Правоохоронці викрили підпільний цех та вилучили понад 530 кг бурштину вартістю у понад пів мільйона гривень.

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У Рівненській області поліція викрила підпільний цех обробки бурштину та вилучила понад 530 кг бурштину. Правоохоронці провели 14 обшуків, у справі фігурують 11 підозрюваних. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Правоохоронці виявили цех із обробки «сонячного» каміння, який ділки облаштували в гаражі. У ході слідчих дій загалом вилучили понад 530 кг бурштину-сирцю та вже оброблених камінців. Жодних документів, які б підтверджували законність його походження, ділки надати не змогли.

Орієнтовна вартість цього каміння за цінами «чорного» ринку – понад мільйон гривень. На вилучене майно судом накладено арешт, призначено судову гемологічну експертизу бурштину.

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