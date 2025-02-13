В Ровенской области полиция изъяла 530 кг янтаря из подпольного цеха, фото

Правоохранители разоблачили подпольный цех и изъяли более 530 кг янтаря стоимостью более полумиллиона гривен.

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В Ровенской области полиция разоблачила подпольный цех обработки янтаря и изъяла более 530 кг янтаря. Правоохранители провели 14 обысков, по делу фигурируют 11 подозреваемых. Об этом сообщает областная прокуратура.

Правоохранители обнаружили цех по обработке «солнечных» камней, который дельцы обустроили в гараже. В ходе следственных действий изъяли более 530 кг янтаря-сырца и уже обработанных камней. Никаких документов, подтверждающих законность его происхождения, дельцы предоставить не смогли.

Ориентировочная стоимость этих камней по ценам «черного» рынка – более миллиона гривен. На изъятое имущество судом наложен арест, назначена судебная геммологическая экспертиза янтаря.

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