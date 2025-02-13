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Апелляционная палата ВАКС отказала в удовлетворении апелляционной жалобы Минюста о взыскании средств

11:35, 13 февраля 2025
Коллегия судей оставила без изменений отказ во взыскании средств, принадлежащих украинскому предприятию, в отношении которого санкции не применялись, и средств, уплаченных в качестве алиментов.
Апелляционная палата ВАКС отказала в удовлетворении апелляционной жалобы Минюста о взыскании средств
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Апелляционная палата ВАКС отказала в удовлетворении апелляционной жалобы Минюста о взыскании средств

Апелляционная палата 12 февраля закончила рассмотрение апелляционной жалобы Министерства юстиции на решение ВАКС от 30 сентября 2024 года по делу по иску Минюста о применении санкции, предусмотренной п. 1 - 1 ч. 1 ст. 4 ЗУ «О санкциях».

По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС оставила без изменений решение ВАКС в части отказа в удовлетворении исковых требований по взысканию средств, принадлежащих украинскому предприятию, в отношении которого санкции не применялись – ЧАО «Укрграфит», и поступили на его счета за поставленные в 2021 году товары, а также средств, уплаченных в пользу физического лица – гражданки Украины, в качестве алиментов Постановление вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалования в порядке не подлежит.

Решением первой инстанции применена санкция к российскому бизнесмену и ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». В этой части решение суда первой инстанции не оспаривалось и вступило в законную силу.

Дело №991/6493/24.

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минюст Апелляционная палата ВАКС

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