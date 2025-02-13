Апеляційна палата ВАКС відмовила у задоволенні апеляційної скарги Мін’юсту щодо стягнення коштів

Колегія суддів залишила без змін відмову у стягненні коштів, які належать українському підприємству, щодо якого санкції не застосовувались, та коштів, сплачених у якості аліментів.

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Апеляційна палата 12 лютого закінчила розгляд апеляційної скарги Міністерства юстиції на рішення ВАКС від 30 вересня 2024 року у справі за позовом Мін’юсту про застосовування санкції, передбаченої п. 1 - 1 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про санкції».

За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без змін рішення ВАКС в частині відмови у задоволенні позовних вимог щодо стягнення коштів, які належать українському підприємству, щодо якого санкції не застосовувались – ПрАТ «Укрграфіт», та надійшли на його рахунки за поставлені у 2021 році товари, а також коштів, сплачених на користь фізичної особи – громадянки України, у якості аліментів. Постанова набрала законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Рішенням першої інстанції застосовано санкцію до російського бізнесмена та ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА». В цій частині рішення суду першої інстанції не оскаржувалось та набрало законної сили.

Справа №991/6493/24.

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