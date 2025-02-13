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Илон Маск назвал «сумасшедшими вещами» соцвыплаты, которые выплачивают 150-летним людям

10:05, 13 февраля 2025
Команда Маска нашла доказательства того, что программа социального обеспечения выплачивает выплаты 150-летним людям.
Илон Маск назвал «сумасшедшими вещами» соцвыплаты, которые выплачивают 150-летним людям
Источник фото: Brandon Bell/Getty Images / Getty Images
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Миллиардер Илон Маск заявил, что поверхностная проверка записей социального обеспечения Департаментом эффективности правительства (DOGE) выявила доказательства того, что программа социального обеспечения выплачивает выплаты 150-летним людям. Об этом пишет Fox Business.

Маск, которому было поручено руководить DOGE как специальному государственному служащему, во время общения с журналистами из Овального кабинета Белого дома с президентом США Дональдом Трампом сказал, что обнаружил «сумасшедшие вещи».

«Есть сумасшедшие вещи, например, лишь поверхностный обзор социального обеспечения, и у нас есть люди, которым около 150 лет», – сказал Маск. «Вы знаете кого-нибудь, кому 150? Я нет. Они должны быть в Книге рекордов Гиннеса, они упускают свой шанс».

«Итак, это тот случай, когда, я думаю, они, пожалуй, мертвы, это мое предположение, или они должны быть очень известными. Одно из двух», - добавил он.

Далее Маск сказал, что «есть куча выплат социального страхования, где нет идентификационной информации, например, почему нет идентификационной информации?».

«Очевидно, мы хотим убедиться, что люди, которые заслуживают получения социального страхования, действительно его получают, и что они получают его быстро и точно», — добавил он.

Ранее мы писали, что глава Департамента эффективности правительства США Илон Маск официально работает при Президенте США Дональде Трампе как специальный государственный служащий.

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США Илон Маск

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