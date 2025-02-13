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Ілон Маск назвав «божевільними речами» соцвиплати, які виплачують 150-річним людям

10:05, 13 лютого 2025
Команда Маска виявила докази того, що програма соціального забезпечення виплачує виплати 150-річним людям.
Ілон Маск назвав «божевільними речами» соцвиплати, які виплачують 150-річним людям
Джерело фото: Brandon Bell/Getty Images / Getty Images
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Мільярдер Ілон Маск заявив, що поверхнева перевірка записів соціального забезпечення Департаментом ефективності уряду (DOGE) виявила докази того, що програма соціального забезпечення виплачує виплати 150-річним людям. Про це пише Fox Business.

Маск, якому було доручено керувати DOGE як спеціальному державному службовцю, під час спілкування з журналістами з Овального кабінету Білого дому з президентом США Дональдом Трампом сказав, що виявив «божевільні речі».

«Є божевільні речі, наприклад, лише поверхневий огляд соціального забезпечення, і ми маємо там людей, яким близько 150 років», – сказав Маск. «Ви знаєте когось, кому 150? Я ні. Вони повинні бути в Книзі рекордів Гіннеса, вони втрачають свій шанс».

«Тож це той випадок, коли, я думаю, вони, мабуть, мертві, це моє припущення, або вони мають бути дуже відомими. Одне з двох», - додав він.

Далі Маск сказав, що «є ціла купа виплат соціального страхування, де немає ідентифікаційної інформації, наприклад, чому немає ідентифікаційної інформації?».

«Очевидно, ми хочемо переконатися, що люди, які заслуговують на отримання соціального страхування, дійсно його отримують, і що вони отримують його швидко та точно», — додав він.

Раніше ми писали, що очільник Департаменту ефективності уряду США Ілон Маск офіційно працює при Президенті США Дональді Трампі як спеціальний державний службовець.

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США Ілон Маск

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