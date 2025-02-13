В Хмельницкой области пьяный водитель превысил скорость и устроил ДТП, в котором погиб мужчина и травмировались подростки

В Хмельницкой области в суд направлено дело водителя, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и устроил смертельное ДТП. Об этом сообщает областная прокуратура.
Авария произошла в январе прошлого года на территории Антонинской общины Хмельницкого района.
Существенно превысив скорость до 190 км/ч, водитель потерял контроль в управлении автомобилем Jeep, его вынесло на обочину, где произошло столкновение с деревом.
В результате один из пассажиров погиб, а две девушки травмировались и проходили длительную реабилитацию.
Уровень алкоголя в крови 30-летнего виновника ДТП превышал разрешенную норму в 6 раз.
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