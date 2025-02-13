На Хмельниччині п’яний водій перевищив швидкість і влаштував ДТП, в якій загинув чоловік та травмувалися підлітки

30-річного чоловіка чекає покарання за п’яну ДТП із загиблим.

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На Хмельниччині до суду скеровано справу водія, який сів за кермо у стані алкогольного сп’яніння та влаштував смертельну ДТП. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Аварія сталася у січні минулого року на території Антонінської громади Хмельницького району.

Суттєво перевищивши швидкість до 190 км/год, водій втратив контроль в управлінні автомобілем «Jeep», його «винесло» на узбіччя, де відбулось зіткнення з деревом.

Внаслідок цього один з пасажирів загинув, а двоє дівчат травмувались та проходили тривалу реабілітацію.

Рівень алкоголю у крові 30-річного винуватця ДТП перевищував дозволену норму в 6 разів.

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