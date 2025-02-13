Во Франции в районе Олимпийской деревни бросили гранату в переполненный бар

Следователи еще не установили мотив, но не считают, что это был теракт.

Источник фото: Maxime Gruss/AFP/Getty Images

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В результате броска гранаты в бар во французском городе Гренобль ранения получили более 12 человек. Об этом пишет The Guardian.

Инцидент произошел вечером 12 февраля. Прокурор проинформировал, что нападающий вошел в бар, переполненный посетителями, и бросил гранату, прежде чем убежать, не сказав ни слова.

Следователи еще не установили мотив, но не считают, что это был теракт. Судья Кристоф Барре сказал, что нападающий, похоже, имел при себе автомат Калашникова, но не применил его.

Инцидент произошел в районе Олимпийской деревни, построенной во время проведения зимних Олимпийских игр 1968 года, сказал прокурор.

Источник фото: FranceNews24

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