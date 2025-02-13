У Франції в районі Олімпійського селища кинули гранату в переповнений бар

Слідчі ще не встановили мотив, але не вважають, що це був теракт.

Джерело фото: Maxime Gruss/AFP/Getty Images

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Внаслідок кидка гранати у бар у французькому місті Гренобль поранень зазнали понад 12 людей. Про це пише The Guardian.

Інцидент стався ввечері 12 лютого. Прокурор проінформував, що нападник увійшов до бару, який був переповнений відвідувачами, і кинув гранату, перш ніж втекти, не сказавши ні слова.

Слідчі ще не встановили мотив, але не вважають, що це був теракт. Суддя Крістоф Барре сказав, що нападник, схоже, мав при собі автомат Калашникова, але не застосував його.

Інцидент стався в районі Олімпійського селища, побудованого під час проведення зимових Олімпійських ігор 1968 року, сказав прокурор.

Джерело фото: FranceNews24

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