Практика судів
  1. В Україні

Мільйонні збитки через службову недбалість — підозрюють службовця НАК «Надра України»

10:59, 13 лютого 2025
Підозрюваний, перебуваючи на посаді головного бухгалтера, регулярно складав бухгалтерські документи щодо сплати земельного податку за земельну ділянку, якою компанія не користувалася та яка не перебувала у її власності.
Мільйонні збитки через службову недбалість — підозрюють службовця НАК «Надра України»
Фото: censor.net
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці повідомили про підозру службовцю НАК «Надра України», через службову недбалість якого компанія зазнала 2,8 млн грн збитків. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Слідчі встановили, що Національна акціонерна компанія «Надра України» мала в користуванні будівлі та земельну ділянку у центрі міста, які у 2007 році на підставі договору купівлі-продажу перейшли у власність декількох приватних компаній.

Службовець, перебуваючи на посаді головного бухгалтера ПрАТ НАК «Надра України», достовірно знаючи, що дані об’єкти продані й компанія ні ними, ні земельною ділянкою, на якій вони розташовані, не користується, протягом 2018 - 2022 років складав та підписував документи на сплату земельного податку. Відтак, на основі поданих службовцем документів, компанія щороку безпідставно сплачувала кошти за об’єкти, якими фактично не користувалася, а сума збитків склала майже 2,8 млн грн.

Службовцю повідомили про підозру. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Військовослужбовці, яких мобілізували у віці молодше 25 років, також зможуть отримати від держави мільйон — Кабмін повідомив умови

Але якщо вони двічі чи більше притягувалися до дисциплінарної відповідальності за порушення військової дисципліни, і строк дії дисциплінарних стягнень не закінчився, то винагороду вони не отримають.

Володимир Зеленський увів в дію санкції проти Петра Порошенка, Ігоря Коломойського та Костянтина Жеваго

Указом Президента в дію введено рішення РНБО, яким накладено санкції на Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго, Віктора Медведчука та Геннадія Боголюбова

«Такого немає навіть у Габоні» - у Верховній Раді розповіли про експерименти над судовою владою під час процесу євроінтеграції

У Верховній Раді надали свою оцінку подіям судової реформи останніх років.

Судова влада самостійно не здатна забезпечити свою незалежність — Вища рада правосуддя

У Вищій раді правосуддя повідомили, що інші гілки влади не надто зважають на інтереси судової влади і не мають бажання захищати її незалежність.

Єврокомісія призначила Аудиторську раду, яка слідкуватиме за використанням Україною 50 мільярдів євро в рамках програми реформ Ukraine Facility

Єврокомісія призначила трьох ревізорів для України, які слідкуватимуть за виділенням та використанням кредитів і грантів Україні в рамках програми Ukraine Facility, що передбачає проведення реформ.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Белах
    Андрій Белах
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Ігор Борщов
    Ігор Борщов
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Оксана Епель
    Оксана Епель
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду