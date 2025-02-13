Мільйонні збитки через службову недбалість — підозрюють службовця НАК «Надра України»

Підозрюваний, перебуваючи на посаді головного бухгалтера, регулярно складав бухгалтерські документи щодо сплати земельного податку за земельну ділянку, якою компанія не користувалася та яка не перебувала у її власності.

Фото: censor.net

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У Києві правоохоронці повідомили про підозру службовцю НАК «Надра України», через службову недбалість якого компанія зазнала 2,8 млн грн збитків. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Слідчі встановили, що Національна акціонерна компанія «Надра України» мала в користуванні будівлі та земельну ділянку у центрі міста, які у 2007 році на підставі договору купівлі-продажу перейшли у власність декількох приватних компаній.

Службовець, перебуваючи на посаді головного бухгалтера ПрАТ НАК «Надра України», достовірно знаючи, що дані об’єкти продані й компанія ні ними, ні земельною ділянкою, на якій вони розташовані, не користується, протягом 2018 - 2022 років складав та підписував документи на сплату земельного податку. Відтак, на основі поданих службовцем документів, компанія щороку безпідставно сплачувала кошти за об’єкти, якими фактично не користувалася, а сума збитків склала майже 2,8 млн грн.

Службовцю повідомили про підозру. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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