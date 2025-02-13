Миллионные убытки из-за служебной халатности — подозревают служащего НАК «Недра Украины»

Подозреваемый, будучи в должности главного бухгалтера, регулярно составлял бухгалтерские документы по уплате земельного налога за земельный участок, которым компания не пользовалась и не находилась в ее собственности.

Фото: censor.net

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении служащему НАК «Недра Украины», из-за служебной халатности которого компания понесла 2,8 млн грн убытков. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Следователи установили, что Национальная акционерная компания «Недра Украины» имела в пользовании здания и земельный участок в центре города, которые в 2007 году на основании договора купли-продажи перешли в собственность нескольких частных компаний.

Служащий, будучи в должности главного бухгалтера ЧАО НАК «Надра Украины», достоверно зная, что данные объекты проданы и компания ни ими, ни земельным участком, на котором они расположены, не пользуется, в течение 2018 – 2022 годов составлял и подписывал документы на уплату земельного налога. Следовательно, на основе представленных служащим документов, компания ежегодно безосновательно платила средства за объекты, которыми фактически не пользовалась, а сумма ущерба составила почти 2,8 млн. грн.

Чиновнику сообщили о подозрении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.