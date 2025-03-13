У Києві власник Mercedes-Benz побив інспекторку з паркування, відео

Чоловіку, який в центрі Києва ображав, а потім кілька разів вдарив інспекторку з паркування, повідомлено про підозру

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У Києві правоохоронці повідомили про підозру 59-річному чоловіку в умисному нанесенні побоїв головному спеціалісту-інспектору з паркування.

Як повідомила Київська міська прокуратура, 28-річна інспекторка на ділянці платного паркування по вул. Антоновича почала складати повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності на Mercedes-Benz E 320, водій якого не заплатив за паркування.

За кілька хвилин власник машини підбіг до неї та почав нецензурно висловлюватись, обурюючись тим, що йому виписують штраф за несплачене паркування.

«Після цього чоловік умисно завдав ногою удар по нозі дівчини та вдарив її рукою по голові. Все це супроводжувалось погрозами, що зафіксувала нагрудна камера потерпілої. Після цього чоловік разом із супутницею та маленькою дитиною, на очах яких він застосовував силу до інспекторки, сів в автомобіль та поїхав з місця конфлікту», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додали, що тепер зловмиснику загрожує покарання у вигляді 5 років обмеження волі чи позбавлення волі на той самий строк.

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