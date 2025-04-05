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На Львівщині зіткнулись мікроавтобус та автовоз – дах довелося зрізати, фото

18:53, 5 квітня 2025
Сталося зіткнення пасажирського мікроавтобуса та вантажівки-автовоза.
На Львівщині зіткнулись мікроавтобус та автовоз – дах довелося зрізати, фото
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У суботу, 5 квітня, на Львівщині у Яворівському районі сталася моторошна ДТП, у якій зіткнулися мікроавтобус та автовоз. Внаслідок аварії загинули 2 людей і є постраждалі.

Як розповіли у ДСНС, повідомлення про те, що поблизу міста Судова Вишня Яворівського району сталося зіткнення пасажирського мікроавтобуса та вантажівки-автовоза, рятувальники отримали о 06:58.

До місця події виїхали рятувальники з міст Судова Вишня та Самбір.

На момент прибуття надзвичайників у салоні мікроавтобусі перебували затиснуті люди, які потребували допомоги.

За допомогою спеціального інструменту рятувальники зрізали дах і двері мікроавтобуса та деблокували з понівеченого транспортного засобу двох травмованих (пасажирку та водія), яких у важкому стані передали медикам. Також рятувальники вивільнили тіла двох загиблих пасажирів.

Причини та обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронці.

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Львів ДТП

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